İsrail savunma bakanı ateşkese kızdı, istifa etti
İsrail'de ateşkese karşı çıkan savunma bakanı istifa kararı aldı. Uzmanlar ülkede erken seçimin gündeme gelebileceğini söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın görevinden istifa etmeye karar verdiği bildirildi.
İsrail basını, Liberman'ın Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese karşı çıktığı için istifa edeceğini öne sürdü.
Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi İsrail meclisinde 5 sandalyeye sahip. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü ve Liberman'ın da içinde yer aldığı 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyor.
Ancak istifa halinde koalisyonun sandalye sayısı kritik sınıra, yani 61'e gerileyecek. Koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli İsrail meclisinde güvenoyu alması için 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.
Uzmanlar bu gelişmeyle birlikte Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceği ve İsrail'de erken seçimin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Aşırı sağcı siyasetçi Avigdor Liberman, 2016’da Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.
Kaynak: AA