İsrail: Suriye'deki bütün İran altyapısını vurduk

10 Mayıs 2018

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar bölgelerine tank atışları ve hava saldırıları düzenledi.

Suriye'nin Kuneytra ilindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Golan işgal altında tuttuğu Golan'dan Suriye'nin güneyinde Beşar Esed rejiminin kontrolündeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar kentine tank atışları düzenledi.

Rejim güçlerinin çoklu roketatarlar ile karşılık vermesinin ardından İsrail savaş uçakları Baas kentinin çevresindeki bölgelere ve Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki Tel Ahmar bölgesine saldırılar düzenledi. Saldırı sonrası İsrail'in Golan bölgesinde siren sesleri çalmaya başladı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye'deki bütün İran altyapısının vurulduğunu ifade ederken, 'Umuyorum bu bölüm sona ermiştir' açıklamasında bulundu. Lieberman, hiçbir İran füzesinin İsrail kontrolündeki alana düşmediğini öne sürdü.

"İran yağmurla vurmaya kalkarsa, biz selle vururuz"

Kudüs'teki bir konferansa katılan Liberman, dün İran güçleri tarafından atıldığı öne sürülen roketlerin Suriye topraklarına düştüğü ya da İsrail hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, saldırıda İsrail tarafında can veya mal kaybı yaşanmadığını ifade etti.

"Eğer İran bizi yağmurla vurmaya kalkarsa biz de onları selle vururuz" ifadesini kullanan Liberman, İran'ın İsrail gökyüzünü tehditle kapatmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

"İran güçleri İsrail'e yaklaşık 20 roket attı"

Öte yandan İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığı belirtildi.

Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu bunu vahim bir olay olarak görmektedir ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

İsrail: İran'ı Suriye'den çıkarmayı hedefliyoruz