İsrail, Suriye'ye ait uçağı düşürdü
İsrail ordusu, hava sahası ihlal ettiğini ileri sürdüğü Suriye'ye ait Sukhoi savaş uçağını hava savunma sistemlerinden fırlattığı iki füzeyle vurduğunu duyurdu.
İsrail'in büyük oranda işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde Suriye rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü.
Açıklamada, İsrail hava sahasını 2 kilometre ihlal eden Rus yapımı Suriye uçağının, 2 adet Patriot füzesiyle düşürüldüğü belirtildi.
Haaretz gazetesi, Suriye uçağının hangi bölgeye düştüğünün henüz belli olmadığını söyledi.