İsrail: Tahran'a geniş bir saldırı dalgası başlatıldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyon ikinci gününde de genişleyerek sürerken, İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’ın merkezindeki hedefleri vurdu; karşılıklı saldırılarda Tel Aviv’de en az 40 bina hasar gördü, 200’den fazla kişi tahliye edildi.

IDF tarafından yapılan açıklamada, saldırıların “Aslanın Kükremesi Operasyonu” kapsamında yürütüldüğü belirtilerek, “İsrail Ordusu, İran terör rejiminin hedeflerini Tahran’ın kalbinde vurdu. Son 24 saat içinde Hava Kuvvetleri, hava üstünlüğü sağlamak ve Tahran’a giden yolu açmak amacıyla geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı. İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ile koordineli şekilde yürütülen operasyonlarda son 24 saatte İran’daki hedeflere 1.200’den fazla mühimmat atıldığını açıkladı.

Öte yandan, İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarının da ciddi hasara yol açtığı bildirildi. Haaretz gazetesinin Tel Aviv Belediyesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran’ın dün düzenlediği saldırılarda en az 40 bina hasar gördü. Güvenlik gerekçesiyle 200’den fazla kişi evlerinden tahliye edilerek Tel Aviv’deki üç otele yerleştirildi.