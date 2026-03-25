İsrail'den 400 bin yedek asker hamlesi

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İran ve Lübnan'a yönelik operasyonların devam ettiği bu süreçte İsrail'de aşırı sağcı hükümet, ordunun 400 bine kadar yedek askeri silah altına alabilmesinin önünü açtı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu rakamın kesin bir sayı olmadığı ifade edildi. Açıklamada, bunun "operasyonel ihtiyaçlara göre esneklik sağlayan üst sınır olduğu" kaydedildi.

Acil durum yetkisi düzenli olarak yenileniyor

İsrail ordusunun yedek askerleri "acil durum emirleriyle" göreve çağırma yetkisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana belirli aralıklarla hükümetin onayına sunuluyor. Bu yetki, sahadaki gelişmelere bağlı olarak düzenli şekilde güncelleniyor.

Önceki kararlar ve son gelişmeler

Tel Aviv yönetimi, Aralık 2025'te ordunun 280 bin yedek askeri silah altına almasına izin vermişti. Öte yandan İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başlamasından bir gün sonra 100 bin yedek askeri göreve çağıracağını duyurmuştu.