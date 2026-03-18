İsrail'den dikkat çeken değerlendirme: 'Tahran yönetimi kırılmadı'

ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletilen bir diplomatik yazışmada, İsrail'in İran'a ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Belgede, Tahran yönetiminin yaşanan saldırılara rağmen "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu yönünde görüş bildirildi.

Washington Post yazışmayı yayımladı

Washington Post'un (WP) haberine göre, 13 Mart'ta ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından hazırlanan ve Washington'a iletilen diplomatik yazışma kamuoyuna yansıdı. Söz konusu belgede, İsrailli yetkililerin İran'a ilişkin değerlendirmeleri detaylı şekilde aktarıldı.

Tahran yönetimi "kırılmadı" değerlendirmesi

Yazışmada, eski İran lideri Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybetmesine ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına rağmen Tahran yönetiminin "kırılmadığı" vurgulandı. İsrailli yetkililerin, İran'ın mevcut koşullarda mücadeleyi sürdürme kapasitesini koruduğu görüşünde olduğu belirtildi.

İsrailli yetkililerin protesto beklentisi

Belgelerde, İsrailli yetkililerin İran'da iç karışıklık yaşanması ihtimaline dikkat çektiği ve böyle bir senaryoda ABD'nin protestoculara destek vermeye hazır olması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Öte yandan yazışmada, protestoların genişlemesi durumunda göstericilerin "katledileceği" yönünde değerlendirmelere de yer verildi. Bunun gerekçesi olarak ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "üstünlüğü elinde bulundurması" gösterildi.

Söz konusu diplomatik yazışmanın, 11-12 Mart tarihlerinde ABD'li yetkililer ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin bir özeti niteliğinde olduğu ifade ediliyor.