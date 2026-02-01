Google Haberler

İsrail'den F-35 iddiası: Türkiye uçakları teslim alamayacak

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı savunma ekipmanlarında büyük değişiklikler yapmadığı sürece ABD’den F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını öne sürdü. Huckabee, F-35 satış sürecinin ABD Senatosu’ndan geçemeyeceğini savunurken, ABD nezdinde İsrail ve Türkiye’nin eşit müttefikler olmadığını da iddia etti.

İsrail'den F-35 iddiası: Türkiye uçakları teslim alamayacak

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını ileri sürdü.

Huckabee, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-35 satılması sürecine değindi.

F-35 satışının ABD Senatosu'nun onayından geçemeyeceğini öne süren Huckabee, "Ayrıca ABD yasalarına göre Türkiye, Rusya'dan aldığı ekipmanlarda büyük değişiklikler yapmadığı sürece F-35'leri alamayacak" iddiasında bulundu.

Huckabe, İsrail ve Türkiye'nin ABD nezdinde “eşit müttefikler" olmadığını öne sürerek, "Burada bir eşitlik olduğunu, 'müttefik A, müttefik B' şeklinde düşünenler varsa, durum hiç de öyle değil" ifadelerine de yer verdi.

Türk savunma sanayisinde 2026 hedefleri netleştiTürk savunma sanayisinde 2026 hedefleri netleştiSektör Haberleri
AJet’in İstanbul–Tahran seferi acil durum ilan ederek Ankara’ya indiAJet’in İstanbul–Tahran seferi acil durum ilan ederek Ankara’ya indiGündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar