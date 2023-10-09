İsrail'den Gazze'ye 'tam abluka': Gıdaya bile izin yok

Hamas militanları, 7 Ekim sabahında binlerce roketin İsrail'e gönderildiği sırada ülkenin güneyine sızarak yerleşim yerlerine saldırmıştı.

Saldırılarda çok sayıda asker ve sivil hayatını kaybederken, çok sayıda İsrailli de Gazze'ye kaçırılmıştı. İsrail resmi olarak savaş ilan etmiş, kara harekatı hazırlığı yapmıştı.

Bakan Gallant, İsrail'in güneyindeki Beersheba kentinde Güney Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan, ziyareti sırasında geçilen yeni aşamayı da açıkladı.

Gallant şunları söyledi: "Gazze Şeridi'nin tam ablukaya alınması talimatını verdim. Elektrik, yakıt ve gıda olmayacak, her şey kapanacak. Hayvan insanlarla savaşıyoru ve buna göre davranıyoruz."