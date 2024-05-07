İsrail'den Hamas açıklaması: 'Refah operasyonu...'

İsrail, Refah operasyonunun devam edeceğini ve ateşkes arabulucularına heyet göndereceğini açıkladı.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıklamasının ardından Refah'a kara harekatı başlatan İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Savaş Kabinesi oybirliğiyle İsrail'in Hamas'a askeri baskı uygulamak amacıyla Refah'taki operasyonunu sürdürmesine karar verdi" ifadesinde bulundu.

CNN'de yer alan habere göre açıklamada, "Aynı zamanda, Hamas'ın önerisi İsrail'in gerekli şartlarından uzak olsa da, İsrail arabuluculara çalışma düzeyinde bir heyet gönderecektir" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "Hamas'a ait hedefler vuruldu. 20 Hamas mensubu öldürüldü" açıklamasında bulunmuştu.