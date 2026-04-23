İsrail'den hava mühimmatı için 200 milyon dolarlık anlaşma

İsrail Savunma Bakanlığı, yerli savunma şirketi Elbit Systems ile yeni bir tedarik anlaşmasına imza attığını duyurdu.

Açıklamaya göre, gelişmiş hava mühimmatlarını kapsayan siparişin toplam değeri 600 milyon şekel (yaklaşık 200 milyon dolar) olarak açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu siparişin acil muharebe senaryolarına hazırlık kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Bu kapsamda Elbit Systems tarafından üretilen hava mühimmatlarının tedarik edileceği ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada ise teslim edilecek mühimmatın, "İsrail Hava Kuvvetleri'nin hava üstünlüğünü sağlayan faktörler arasında" yer aldığı kaydedildi.