İsrail'den "Türkiye'ye gitmeyin" çağrısı
İsrail Turizm Bakanı Levin, İsrail vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmeme çağrısı yaptı.
İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmeme çağrısı yaptı. Levin, İsrail haber sitesi Ynet’te yayınlanan röportajında "Kesinlikle Türkiye’ye gitmeyin, son olaylar öncesinde de düşüncem buydu" dedi.
Levin, "Türkiye’yi ziyaret etmek Türklere gelir sağlıyor. Yine de Türkiye ile ilişkilerin kopartılmaması İsrail’in çıkarlarına uygun" diye konuştu.
ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması ve 60'dan fazla kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi sonrasında, ve İsrail arasında gerilim yükselmişti.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Türkiye'den ayrıldı