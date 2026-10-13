İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda bomba alarmı: Tüm yolcular tahliye edildi

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New York'tan Tel Aviv'e uçan Delta Havayollarına ait yolcu uçağında, inişin ardından bomba alarmı yaşandı. Ben Gurion Havalimanı'na ulaşan uçakta patlayıcı bulunduğu yönündeki isimsiz ihbar üzerine yolcular tahliye edildi ve güvenlik incelemesi başlatıldı.

Yolcular tahliye edildi, uçak izole alana alındı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Havalimanları İdaresine yapılan ihbarda, New York'tan gelen uçakta patlayıcı bir cihaz olduğu öne sürüldü.

İhbarın ardından tüm yolcular uçaktan çıkarıldı. Havalimanındaki izole bir alana yönlendirilen uçakta güvenlik ekipleri tarafından arama yapıldı.

Kontroller tamamlandı, operasyonlar normale döndü

İsrail Havalimanları İdaresi, kontrollerde herhangi bir "olağan dışı bulguya" rastlanmadığını bildirdi.

İdarenin açıklamasında, "Uçak, Ben Gurion Havalimanı güvenlik personeli tarafından kapsamlı bir şekilde incelendi. Operasyonlar normale döndü" ifadeleri kullanıldı.