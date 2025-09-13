İsrail'in Katar saldırısında Mossad iddiası

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısıyla ilgili ses getiren bir iddia geldi.

Washington Post gazetesi, İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın Katar saldırısının zamanlamasına ve şekline karşı çıktığını iddia etti.

İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre; Mossad Başkanı David Barnea, Doha’daki Hamas yetkililerinin öldürülmesine ilişkin plana Katar yönetimiyle ilişkilere zarar vereceği ve ateşkes görüşmelerini engelleyeceği gerekçesiyle muhalefet etti.

Gelişme üzerine ikinci seçenek olan hava saldırısına yönelen İsrail, salı günü ateşkes görüşmelerini yöneten Hamas müzkare heyetini 15 savaş uçağı ve 10 füzeyle vurdu.

Saldırıda biri Katarlı güvenlik gücü, beşi Hamas üyesi olmak üzere altı kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye ne dedi?

Türkiye saldırının sonuçlarını en yakından izleyen ülkeler arasındaydı. Ankara, saldırıdan sadece birkaç saat sonra yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasıda, "Bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır" denildi.

Türkiye, "alçakça" diye tanımladığı saldırı karşısında Katar'ın yanında yer aldığını duyurdu.