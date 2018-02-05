İsrail'le gerilim, doğalgaz işbirliğini de etkiledi

05 Şubat 2018

Türkiye ve İsrail arasında kurulması planlanan doğalgaz boru hattının, iki ülke arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle zora girdiği iddia edildi.

Bloomberg News'e konuşan iki kaynak, Türkiye ile artan gerilim sonucu İsrailli şirketlerin önceliklerini Mısır ve diğer pazarlara yönelttiğini, Türkiye ile yapılan görüşmelerin ciddi oranda azaldığını söyledi.

İsrailli enerji şirketlerinin Türkiye'yi istikrarlı ekonomisi ve enerji talebinin yüksek olması nedeniyle tercih ettiği, ancak siyasi risklerin doğalgaz işbirliğinde uzun vadeli etkiler yaratacağından endişelendiği kaydedildi.

"Görüşmelerde sonuç alınamadı"

Türkiye, Mavi Marmara saldırısından 6 yıl sonra, 2016'da İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu süreçte İsrail'de çıkarılacak doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması gündeme gelmişti.

Doğalgazda büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan Türkiye açısından alternatif bir kaynak olarak görülen boru hattıyla ilgili görüşmelerde henüz bir ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

Bloomberg, Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkilinin de, Türk ve İsrailli yetkililerin henüz bu konuda bir sonuca ulaşamadığını söylediğini aktardı. Haberde ayrıca BOTAŞ'ın aralık ayında İsrail'e yapılacak bir ziyareti iptal ettiği de öne sürüldü.

Leviathan'ın önde gelen ortakları olan Noble Energy ve Delek Group gibi şirketlerin de diğer bölgesel projelere ağırlık vermeye başladığı belirtilen haberde, 2016'da Ürdün'le 10 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığı hatırlatıldı. Mısır'la gaz anlaşmalarında da siyasi riskler nedeniyle soru işareti oluştuğu, ayrıca Mısır ekonomisinin Türkiye kadar güçlü olmadığı yorumu da haberde yer aldı.

Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Türkiye'nin bu karara sert tepkisi sonucu son dönemde gerilmişti.