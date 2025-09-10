İsrailli akademisyenden Türkiye'ye tehdit! 'Doha'ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir'

İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden oluşan müzakere heyetini hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi. "Kıyamet Günü" olarak adlandırılan operasyon, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. Aralarında Halil el-Hayya ve Halid Meşal gibi Hamas'ın önde gelen isimlerinin de bulunduğu heyete, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve İHA'larla saldırı düzenlendi. Bu saldırının, İsrail'den 1.800 kilometre uzaklıkta yapılması dikkat çekti.

İsrail saldırıyı üstlendi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve iç istihbarat kurumu Şin Bet, saldırının "nokta operasyon" olduğunu ve Hamas'ın üst düzey yönetimine yönelik olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıların tüm sorumluluğunun İsrail'de olduğunu belirtti. Hamas, saldırıda Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye ve bazı Hamas üyeleri ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye'den ve ülkelerinden kınama geldi

Saldırının ardından uluslararası tepkiler gecikmedi. Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün gibi birçok ülke İsrail'in eylemini sert bir dille kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "barışı değil savaşı sürdürmeyi amaçlayan" bir adım olarak nitelendirerek Katar'ın yanında olduklarını vurguladı ve uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığını durdurma çağrısı yaptı.

İsrailli akademisyenden Türkiye açıklaması

Saldırının ardından Kudüs İbrani Üniversitesi'nden akademisyen Dr. Meir Masri'nin sosyal medya paylaşımları tansiyonu daha da artırdı. Arapça, Türkçe ve İbranice mesajlar yayımlayan Masri, doğrudan Türkiye'yi hedef aldı. İlk paylaşımında, "Doha'daki saldırı haftalar öncesinden belliydi, bunu duyurmuştum. Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajlar yayımladı. Masri, "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir" ve "Erdoğan'a nasihat: Etrafına bak!" diyerek tehditlerini sürdürürken "Bugün Katar, yarın Türkiye" ifadelerini kullandı. Masri, bu mesajına Erdoğan'ın daha önce Hamas lideri İsmail Haniye ile el sıkıştığı bir fotoğrafı ekledi.

İsrailli bir yetkili ise Al Arabiya'ya verdiği demeçte, "Türkiye'den çekinmiyoruz, ancak çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vuracağız" diyerek bu tehditleri adeta destekler nitelikte bir açıklama yaptı.