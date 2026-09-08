İsrailli eski askeri reklam yüzü yapmıştı: Adidas'tan açıklama geldi

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Alman spor ürünleri üreticisi Adidas, İsrailli eski asker Shalev Biton'u reklam yüzü olarak seçmesinin ardından gelen tepkiler ve boykot çağrıları üzerine özür açıklaması yayımladı. Açıklama, markanın bölgesel sosyal medya hesabı Adidas Arabia üzerinden paylaşıldı.

Şirket, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden Biton'a, "tek ayakkabı hizmeti (single shoe service)" kampanyasında yer vermişti.

Adidas Arabia hesabındaki paylaşımda, yerel ekibin düzenlediği etkinlikte kullanılan görselin tepkilere neden olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Yerel ekibin yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız. Kimseyi gücendirmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Etkilenen herkesten özür dileriz."

Markanın "dile getirilen endişeleri kabul ettiği ve geri bildirimleri ciddiye aldığı" belirtilen açıklamada, bölgedeki faaliyetlerine ilişkin de şu değerlendirme yer aldı:

"Orta Doğu genelinde hizmet verdiğimiz topluluklara yönelik uzun soluklu bir bağlılığımız bulunuyor. Bölge genelinde sporcular, takımlar ve spor topluluklarıyla birlikte çalışmanın yanı sıra ürün bağışları yoluyla ihtiyaç sahibi kişi ve toplulukları destekliyoruz."

Şirket ayrıca kapsayıcı değerlerini uygulamalarına yansıtmak amacıyla dinlemeyi, öğrenmeyi ve çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Ana hesapta açıklama yer almadı

Adidas, daha önce Times of Israel'e verdiği özel açıklamada da benzer ifadeler kullanmıştı. Ancak bu açıklamanın şirketin ana internet sayfasında ve ana sosyal medya hesabında paylaşılmadığı görülmüştü.

Şirket, Anadolu Ajansı'nın konuya ilişkin sorularına ise yanıt vermedi.