İsrailli şirketler, Gazze'deki enkazdan milyarlarca dolar kazanmak için birbirleriyle yarışıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsrail ordusunun üç yılı aşkın süredir devam eden saldırılarıyla büyük bölümü yıkılan Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için hazırlıklar sürerken İsrailli şirketlerin milyarlarca dolarlık projelere yoğun ilgi gösterdiği ortaya çıktı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde oluşturulan Barış Kurulu, Gazze'nin İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerinde yürütülecek çalışmalar kapsamında yaklaşık 60 ihale açmayı planlıyor. Yeniden inşa projelerinin toplam maliyetinin ise 70 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İsrailli şirketler ihaleler için yarışıyor

Gazze'deki yıkımın ardından başlayacak inşa faaliyetlerinde yer almak isteyen şirketler arasında Danya Cebus, Electra, Oron Group, Talor Karadi Group ve Shapir bulunuyor. Habere göre bazı şirketler, projeler için fiyat tekliflerini sunarken ön yeterlilik değerlendirmesi için gerekli belgeleri de teslim etti.

İsrailli firmaların önemli bir bölümünün aynı zamanda İsrail Savunma Bakanlığına tedarik sağlayan şirketler olması dikkati çekiyor. Ancak henüz hiçbir ihalenin kesin olarak sonuçlanmadığı belirtiliyor.

Sadece enkaz kaldırma 500 milyon dolar

Gazze'de planlanan çalışmalar arasında enkaz kaldırma, patlamamış mühimmatların temizlenmesi, yol yapımı ve altyapı projeleri yer alıyor.

Haaretz'in aktardığına göre, yalnızca enkaz kaldırma ihalesinin değerinin 500 milyon doları bulması bekleniyor. Projeler arasında 35 kilometrelik yolun asfaltlanması ve polis akademisi inşası da bulunuyor. İlerleyen süreçte Gazze sınırında inşaat malzemesi tedariki için yeni fabrikaların kurulmasının da planlandığı ifade ediliyor.

ABD'li şirketler de devrede

Yeniden inşa ihalelerine ABD'li firmaların da yoğun ilgi gösterdiği, bazı projelere İsrailli ve ABD'li şirketlerin ortak teklif sunduğu bildirildi.

Haberde, yabancı şirketlerin ihaleleri kazanması halinde bile İsrailli firmaların lojistik ve altyapı hizmetleri üzerinden projelerden gelir elde edebileceği değerlendirildi. Finansmana katkı sağlayacağı öne sürülen Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerinden şirketlerin ihalelere katıldığına ilişkin ise bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Uluslararası güç için kurulacak üs de ihaleye çıktı

İlk projeler arasında Gazze'ye konuşlandırılması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü için kurulacak üs de yer alıyor. ABD ordusu tarafından açılıp daha sonra Barış Kuruluna devredilen ihale, bin ila 5 bin personelin barınabileceği bir tesisin inşasını ve beş yıllık işletme ile bakım hizmetlerini kapsıyor.

İsrailli Electra şirketi, Gazze'deki altyapı çalışmalarında ve çok uluslu güce ait tesislerin işletilmesinde görev almak istediğini açıkladı. Şirket, birden fazla ihaleye teklif verdiğini ve kararları beklediğini bildirdi. İhalelere katılan başka bir şirketin üst düzey yetkilisi ise henüz kazanan yüklenici belirlenmediğini ve çalışmaların başlangıç tarihinin netleşmediğini ifade etti.