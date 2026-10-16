ABD'den Japonya'ya yen uyarısı: Para politikası da değişmeli

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ABD yönetimi, Japonya'nın para politikasında ve yenin değerinde değişim gerektiğini belirterek küresel döviz piyasalarına önemli bir mesaj verdi. ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Müsteşarı Erin Browne, Japon ekonomisinin uzun yıllar boyunca devam eden deflasyon koşullarından çıktığını söyledi. Browne, Japonya'nın para biriminin ve para politikasının da bu değişime uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Japonya'da eski ekonomik koşullar artık yok

Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları sırasında açıklamalarda bulunan Browne, Japonya'nın ekonomik koşullarındaki değişime dikkat çekti.

Japonya'nın on yılı aşkın süre boyunca karşı karşıya kaldığı deflasyon ortamının artık geçerli olmadığını belirten Browne, yenin değerinin ve para politikasının yeni ekonomik gerçekleri yansıtması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklama, Japonya Merkez Bankasının faiz politikası üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Japonya, uzun yıllar düşük enflasyon ve zayıf ekonomik büyümeyle mücadele etmek amacıyla son derece gevşek para politikaları uygulamıştı. Ancak enflasyon koşullarının değişmesi, bu yaklaşımın ne ölçüde sürdürülebileceği sorusunu öne çıkarıyor.

Yenin değerindeki değişim neden önemli?

Japon yeni, uluslararası finans piyasalarında en önemli fonlama para birimlerinden biri olarak kullanılıyor.

Yatırımcılar, Japonya'daki düşük faiz ortamından yararlanarak yen üzerinden borçlanabiliyor ve elde ettikleri kaynakları daha yüksek getiri sunan ülke varlıklarına yönlendirebiliyor.

Ancak yenin güçlenmesi, bu işlemlerde borçlanma maliyetinin yatırımcının kendi para birimi cinsinden yükselmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle Japonya'da faizlerin yükselmesi veya yenin kısa sürede değer kazanması, yalnızca Japon piyasalarında değil, başka ülkelerin tahvil ve hisse senedi piyasalarında da satış baskısı oluşturabiliyor.

ABD yönetiminin açıklaması, bu finansal bağlantılar nedeniyle Japonya dışındaki yatırımcıları da ilgilendiriyor.

Ani kur hareketlerinin maliyetine dikkat çekti

Browne, ABD ve Japonya'nın finans piyasalarının istikrarlı işlemesi amacıyla yakın iletişim içerisinde bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin yetkililerinin farklı düzeylerde birlikte çalıştığını belirten Browne, bu iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

ABD'li yetkili, döviz kurlarındaki sert ve düzensiz hareketlerin yatırımcıları mevcut pozisyonlarını kapatmaya zorlayabileceğine dikkat çekti.

Böyle bir gelişmenin finans piyasalarındaki dalgalanmayı büyütebileceğini ve hem ABD'de hem de küresel ölçekte borçlanma maliyetlerini artırabileceğini vurguladı.

Bu değerlendirme, Washington'ın yenin değerindeki değişimi desteklerken kontrolsüz kur hareketlerinden de kaçınılmasını istediğine işaret ediyor.

Japonya Merkez Bankası üzerindeki baskı artabilir

ABD Hazine Bakanlığının açıklamaları, Japonya Merkez Bankasının gelecekteki faiz kararlarına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

Japonya'da para politikasının normalleşmesi, ülkenin uzun yıllardır düşük faizli finansman kaynağı olarak görülmesi nedeniyle uluslararası sermaye hareketlerini etkileyebiliyor.

Bununla birlikte Browne'ın sözleri, Japonya Merkez Bankasının hemen faiz artıracağı veya iki ülkenin döviz piyasasına ortak müdahale kararı aldığı anlamına gelmiyor.

Japonya Merkez Bankasının atacağı adımlar, enflasyonun seyri, ekonomik büyüme ve finansal istikrar koşullarına bağlı olacak.

Türkiye gibi gelişen piyasaları da ilgilendiriyor

Yen üzerinden düşük maliyetli finansman sağlanarak gerçekleştirilen uluslararası yatırımlar, gelişen piyasalardaki sermaye hareketleri açısından da önem taşıyor.

Japonya'da faizlerin yükselmesi veya yenin hızlı değer kazanması durumunda bazı yatırımcılar, başka ülkelerde tuttukları varlıkları azaltarak yen cinsinden borçlarını kapatmayı tercih edebilir.

Böyle bir hareket, gelişen ülkelerin tahvil piyasalarında satışlara ve döviz kurlarında dalgalanmaya neden olabilir.

Türkiye açısından da küresel fonlama koşullarındaki değişimler önem taşıyor. Ancak Browne'ın açıklamasının doğrudan Türkiye'den sermaye çıkışına yol açtığına ilişkin doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

Piyasalarda bundan sonraki süreçte Japonya Merkez Bankasının faiz politikası, dolar/yen paritesi ve ABD ile Japonya arasındaki tahvil getirisi farkı izlenecek.