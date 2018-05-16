İsrailli vekillerden 'Ermeni soykırımını' tanıma çağrısı

16 Mayıs 2018

İsrail'in Gazze sınırındaki katliamı sonrası Tel Aviv ve Ankara arasında karşılıklı büyükelçilerin geri çekilmesiyle yaşanan diplomatik gerilim büyüyor. İsrailli bazı milletvekilleri 'Ermeni soykırımını' tanımak üzere yasa tasarısı verebileceklerini açıkladı.

Jerusalem Post'un haberine göre, Siyonist Birlik milletvekili Itzik Shmuly ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekli Amir Ohana, İsrail'in 'Ermeni Soykırımını' tanıyan 30. ülke olması için İsrail parlamentosunda (Knesset) yasa tasarısı sunabileceklerini söyledi.

Daha önce 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına yönelik Knesset'teki girişimler iki ülke arasındaki diplomatik girişimlere zarar vermeme adına reddedilmişti.

Gazeteye konuşan diplomatik bir kaynak, 'konunun çok hassas olduğunu' belirterek 'Ermeni Soykırımını' tanıyıp tanımama konusundaki nihai kararı Başbakan Netanyahu'nun vereceğini söyledi.

İsrail Dışişleri ise konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.