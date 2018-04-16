İsrailli yetkiliden 'Suriye'de hava üssü saldırısı' itirafı

16 Nisan 2018

İsrail'den askeri bir yetkili, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri üssüne düzenlenen ve bazı İran askerlerinin ölümüne neden olan saldırının sorumluluğunun ülkesine ait olduğunu doğruladı.

New York Times gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir İsrailli askeri yetkili geçen hafta Humus'taki T-4 askeri üssüne düzenlenen saldırının sorumluluğunun ülkesine ait olduğunu belirtti.

İlk kez İsrail tarafından İran hedeflerinin canlı olarak hedef alındığını belirten söz konusu İsrailli yetkili, saldırının yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Geçen hafta Suriye'nin Humus kentinde Suriye yönetimine ait T-4 hava üssüne iki savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda, 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü.

Rusya ve Suriye, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklarken İsrail ise konuya ilişkin yorum yapmamıştı.

Kaynak: AA