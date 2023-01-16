İşte 2023’te dünya gündemini oluşturacak “küresel takvim”

OCAK

16 Ocak, İTALYA(Bugün)

Venedik’te, şehri gelip kalmadan giden “günlük ziyaretçiler”den “şehir turu” ücreti alınacak. Fiyat, günden güne ve şehirdeki turist kalabalığının durumuna göre, 3 ila 10 euro arasında olacak.

23 Ocak & 4 NİSAN, AMERİKA

Hollywood, 100 yaşına giriyor ve tabi ki Warner Brothers ve Disney de… İki sinema devi de yukarıda bahsi geçen iki tarihlerde halka da açık dev partiler düzenleyecek.

ŞUBAT

12 Şubat, AMERİKA En son 2018 Grammy Müzik Ödülleri’ndeki şovuyla konuşulan Rihanna, 5 yıl sonra ilk kez Amerikan futbolu finali Super Bowl’da sahne alacak.

17 Şubat-5 Mart, AVUSTRALYA

Dünyanın en büyük LGBT festivali Sidney’de düzenlenecek. 17 günlük festivale 500 binden fazla insanın katılması bekleniyor. Fiyatlar biraz tuzlu: Bondi Beach’teki bir partiye giriş 179 dolar. 3 günlük insan hakları sempozyumuna katılmanın bedeli ise bin 497 dolar.

MART

12 Mart, AMERİKA

ABD’de saatler ilkbahar döneminde son kez 1 saat ileri alınacak. Bu yönde çıkartılan Günışığından Yararlanma Yasası, Senato’da Mart 2022’de kabul edilmişti.

NİSAN

8 Nisan, FRANSA, İSPANYA, AMERİKA

Ünlü ressam Pablo Picasso’nun 50’nci yıldönümünde, tüm dünyadaki müzeler “Picasso Kutlaması 1973-2023” adı verilen etkinliklere katılacak. New York, Madrid ve Antibe’deki müzelerde Picasso özel etkinlikleri gerçekleştirilecek.

MAYIS

6 Mayıs, İNGİLTERE

Charles III’a Westminster'deki Aziz Peter Kilisesi’nde düzenlenecek törende krallık tacı takılacak. Buckingham Sarayı, taç töreninin 1 saatten kısa süreceğini açıkladı.

HAZİRAN

30 Haziran, MISIR

Mısır’ın başkenti Kahire’nin doğusuna inşa edilecek ve 30 milyar dolara mal olacak yeni yönetim merkezinin ilk safhası sona erecek. Yeni merkez plaza ve rezidanslardan oluşacak. 2036 Olimpiyatları’na da talip olan Mısır, olimpiyatları alması durumunda bu merkezin içine bir “Olimpiyat Merkezi” kurulacak.

TEMMUZ

11-12 Temmuz, LİTVANYA

Rusya sınırına 222 kilometre uzaklıktaki Vilnuis’ta NATO’nun 30 aday ülkesinin lideri toplanacak. Tarihi zirve, Litvanya’ya 30 milyon euroya mal olacak.

24-28 Temmuz, JAMAİKA

Uluslararası Deniz Yatağı Kurumu, deniz dibi madenciliğin kurallarını belirlemek için toplanacak.

AĞUSTOS

DÜNYA

AirBnb tüm dünyada açtığı “En acayip ev fikri” yarışmasının sonucunu açıklayacak. Dört AirBnb jürisi tüm dünyadan gelen fikirler arasındaki en acayip 100 ev fikrini seçecek. Kişi başı ödül 100 bin dolar! Katılmak isteyenlere fikir vermesi için: “Patates oteli ve kamp otobüsü evi” geçen yıllarda ödül kazanmıştı. Haydi siz de kafaları patlatın bakalım.

23-25 Ağustos, FİNLANDİYA

1996’dan bu yana düzenlenen ve geçen sene 3 bin 500 kişinin izlediği Dünya Hayali Gitar Şampiyonası, Oulu’da düzenlenecek. Katılımcılar, çalan müziğe yine parmaklar havada eşlik edecek.

EYLÜL

ABD

Dünyanın dört bir yanından seçilen sanatçılar, pop-art akımının öncülerinden Roy Lichtenstein’ın 1997’de hayatını kaybettiği stüdyoda 1 ay boyunca düzenlenecek etkinliklerde çizimler yapacak.

24 Eylül, ABD

NASA’nın ilk “astroitten numune toplama” misyonu OSIRIS-REX, Dünya’ya dönecek. NASA uzmanları, OSIRIS-REX’in Bennu asteroitinden topladığı toprak ve taş numunelerini dört gözle bekliyor.

EKİM

18-3O Ekim, GÜNEY AFRİKA

Bisiklet, maraton, kano, vahşi yaşamda orientering… Dayanıklılar sporları, ilk kez Afrika’da büyük bir macera şampiyonasına konu olacak. Kazanan dayanıklı sporcu 50 bin doların da sahibi olacak.

KASIM

6-17 Kasım, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sırasında, dünyanın ilk hidrojen yakıtlı deniz otobüsü ilk seferine çıkacak. The Jet adlı deniz otobüsü 12 kişi taşıyabilecek.

NEPAL

İyiliğin kötülükle kavgasını temsil eden Tihar Festivali düzenlenecek. Festivalin ikinci günü, ölüm tanrısı Yarma’nın elçileri olarak görülen köpeklere adanır. O gün ülkenin heryanında yakalanan köpekler yıkanır, bakıma alınır.

ARALIK

7-10 Aralık, UGANDA

2020 ve 2021’de pandemiden düzenlenemeyen, 2022’de de “ölümsüzlük propagandası yapılıyor" diye yasaklanan Nyege Nyege elektronik müzik festivali düzenlenecek.

JAPONYA

Japonya’da 15 yıldır inşa edilen ülkenin en büyük sahil rüzgar enerji santrali açılacak.

2023 içinde bir dönem olacak diğer “şeyler”

FRANSA: Paris’te içinde 2 binden fazla esein bulunduğu Pompidue Merkezi restorasyon için kapatılacak. Hedef, merkezi 50’nci yıldönümünde, 2027’de açmak. YENİ ZELANDA: Ülke sigara karşıtı ilginç bir yasayı hayata geçiriyor. 2023 itibariyle sigara satın alma yaşı her yıl 1 yaş artırılacak. GALLER: İki şirket, atılmış lapton ve cep telefonu içinden değerli metaller, özellikle altını yüzde 99 oranda ayrıştırmak için bir fabrika açıyor. Neden mi önemli? Dünya genelindeki elektronik eşyalarda kullanılan değerli metallerin toplam değerinin 57 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. NİJERYA: Nijerya devleti, 25 milyar dolarlık bir petrol hattını hayata geçerecek. Hedef, Nijerya petrolünü önce Fas’a, sonra da oradan İtalya ve İspanya’ya değıtmak.