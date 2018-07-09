İstifa eden Johnson yerine Hunt atandı

09 Temmuz 2018

İngiltere'de istifa eden Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy Hunt atandı.

Theresa May başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinde Brexit etrafında yaşanan çatlağın ardından bugün istifa eden Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Hunt getirildi.

Johnson bugün öğleden sonra istifasını May'e sunmuş ve istifası kabul edilmişti. Johnson'un kararı, Brexit Bakanı David Davis'in dün gece gelen istifasını takip etmişti.

Her iki bakan da May kabinesinde "sert Brexit"in önde gelen savunucuları olarak biliniyordu. Yeni Dışişleri Bakanı Hunt, Brexit referandumu sürecinde ülkenin AB'de kalmasından yana kampanya yürütmüştü. Hunt, son yedi yıldır Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı olarak görev yapıyordu.

İstifalar, İngiltere hükümetinin cuma günü açıkladığı, Avrupa Birliği (AB) ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasını öngören yeni Brexit yaklaşımının arkasından gelmişti.

İstifa eden Johnson’ın Başbakan Theresa May’a sunduğu istifa mektubu yayınlandı.

Johnson, istifa mektubunda Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak bilinen Brexit referandumunun üzerinden 2 yıldan fazla süre geçtiğini belirterek, “Avrupa Birliğinden çıkılması halinde İngiliz halkının kendi demokrasisini kesin ve açık olarak geri alacağı sözü üzerine yapılan halk oylaması üzerinden yaklaşık 2 sene geçti. İngiliz halkına bunun olması halinde göçmen politikalarına kendilerinin karar vereceği, Avrupa Birliği tarafından kullanılan ve Birleşik Krallık’a ait bir kısım paranın geri döneceği, bunların da ötesinde onların yasalarını kendi çıkarlarına uygun olarak ve bağımsız bir şekilde çıkarabilecekleri söylenmişti” dedi.

Mektubunda Brexit politikasının İngiliz halkına fırsatlar vaat ederek yola çıktığını belirten Johnson, “Bu rüya ölüyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere ekonomisinin büyük bir bölümünün Avrupa Birliği’ne bağlı olduğunu hatırlatan Johnson, ülkenin AB’den ayrılmaya hazır olmadığını vurgulayarak, mektubunda bunun detaylarına yer verdi.

Brexit ile ilgili uzun süredir devam eden görüşmelerde kendisinin görüşlerinin dikkate alınmadığını söyleyen Johnson, “Cuma günü kabul ettim ki benim argümanlarım çok az kabul görüyor ve sizi de en azından başarıya götüreceğini düşündüğünüz bir kabine kararına ulaştığınız için tebrik ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi hükümet şimdi söyleyecek bir şarkıya sahip. Sorun şu ki ben sözlerin üzerinden hafta sonu bir deneme yaptım ve gördüm ki bunlar boğazımda kalıyor” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA