İsveç'te aşırı sağcılar gösteri yaptı: Müslümanlar ülkelerine gönderilsin!

Aşırı sağcıların gösteri yaptığı bölgede, Stockholm Antifaşist Derneğince ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri de düzenlendi.

İsveçli aktivistlerin organize ettiği gösteride "Caddelerimizde ırkçı istemiyoruz", "İllegal insan yoktur" ve "İsveç'te herkesin yaşama hakkı vardır" sloganları atıldı. Göstericiler, "Hep beraber ırkçılığa hayır", "Irkçılığa karşı dur", "Gençler ırkçıların karşısında" yazılı pankartlar taşıdı.

İki grup arasında zaman zaman gerginlik yaşandı, polisin önlemleri sonucu olay çıkmadı.