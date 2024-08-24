İsveç'te aşırı sağcılar gösteri yaptı: Müslümanlar ülkelerine gönderilsin!
İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı grup, Müslümanların ülkelerine gönderilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Çok sayıda İsveçli aşırı sağcının desteklediği gösteri için Odenplan'da bir araya gelen grup, ”Ülkemizde Müslüman istemiyoruz'' sloganı attı ve ülkede İslam'ın yasaklanmasını istedi.
Aşırı sağcıların gösteri yaptığı bölgede, Stockholm Antifaşist Derneğince ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri de düzenlendi.
İsveçli aktivistlerin organize ettiği gösteride "Caddelerimizde ırkçı istemiyoruz", "İllegal insan yoktur" ve "İsveç'te herkesin yaşama hakkı vardır" sloganları atıldı. Göstericiler, "Hep beraber ırkçılığa hayır", "Irkçılığa karşı dur", "Gençler ırkçıların karşısında" yazılı pankartlar taşıdı.
İki grup arasında zaman zaman gerginlik yaşandı, polisin önlemleri sonucu olay çıkmadı.