İsviçre'de kasım enflasyonu sabit kaldı

İsviçre'de tüketici fiyatları kasım ayında yıllık bazda değişim göstermedi. Ekim'de yüzde 0,1 artış kaydedilen enflasyonun sabit kalmasına ilişkin veriler, ülkenin istatistik kurumu tarafından açıklandı. Rapor, gıda ve dayanıklı olmayan mallarda fiyatların gerilediğini, buna karşılık hizmetler, konut ve enerji kalemlerinde artış yaşandığını ortaya koydu. Wall Street Journal anketine katılan ekonomistlerin çoğu fiyatlarda yüzde 0,1 artış öngörüyordu.

Enflasyondaki durgun seyir, İsviçre Merkez Bankası (SNB) için üst üste ikinci sürpriz oldu. Fiyat artışlarının yavaşlaması, ekonomiyi zayıflatabilecek deflasyon riskini gündeme taşırken; SNB, politika faizini yeniden negatif seviyelere çekme konusunda temkinli davranmayı sürdürüyor. Banka, eylül ayındaki toplantısında faizi sıfır düzeyinde bırakmıştı. SNB'nin hedeflediği enflasyon aralığı ise yüzde 0-2.

ABD tarifeleri İsviçre ekonomisini etkilemişti

Ülke ekonomisi, ABD ile karşılıklı yüksek tarifeler nedeniyle üçüncü çeyrekte daralma yaşamıştı. Kasım başında tarifelerin düşürülmesiyle uzun süreli bir resesyona girme riskinin bir miktar azaldığı belirtiliyor. ABD'ye yapılan ihracatta bazı ürünlerde tarife oranları yüzde 39'a, ilaç sektöründe ise yüzde 100'e kadar yükselmişti. İki ülkenin tarifeleri yüzde 15'e çekme konusunda anlaşmaya varması, baskının hafiflemesini sağladı.

Yılbaşından bu yana İsviçre frangı yaklaşık yüzde 13 değer kazansa da analistler, SNB'nin son dönemde döviz kuru hareketlerine daha sınırlı müdahale ettiğini belirtiyor. Çoğu ekonomist, 11 Aralık'taki SNB toplantısında faizlerin sabit tutulacağı görüşünde birleşiyor.