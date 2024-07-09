İsviçre'den Rus medyasına reklam yasağı

İsviçre Federal Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Dairesi (EAER), AB tarafından kararlaştırılan Rusya'ya ek yaptırım listesini kabul ederek Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti.

İsviçre Federal Konseyi'nin resmi sitesinde yer alan duyuruda, Rusya merkezli 69 kişi ve 86 kuruluşa yaptırım uygulanacak açıklanandı. Ukrayna'ya karşı devam eden askeri saldırganlığına karşılık olarak uygulanacak olan yaptırım listesinde, Rusya merkezli 4 medya kuruluşuna reklam yasağı uygulanacağı bilgisi de yer aldı.

Yeni yaptırımlar, temel olarak işadamlarını, propagandacıları, silahlı kuvvetler ve yargı mensuplarını, Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesinden sorumlu kişileri ve Rusya Konfederasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyelerini hedef aldı. Yeni yaptırımların uygulanacağı kuruluşlar arasında, özellikle Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra yaptırımların delinmesinde aktif rol oynayan finans ve ticaret sektörlerindeki şirketler yer aldı.

Rus medya kuruluşlarını "sürekli propaganda ve dezenformasyon kampanyaları" yapmakla suçlayan EAER'nin yaptırım listesindeki medya kuruluşlarının, Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia ve Rossiyskaya Gazeta olduğu görüldü.

Reklam yasağı uygulanan dört medya kuruluşuna yayın yasağı getirilmedi.