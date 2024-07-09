Jeff Bezos'a Datça Belediyesi'nden davet

Datça Belediyesi, ABD'li milyarder Jeff Bezos'un Marmaris'teki bir restoranda nişanlısı ve yakın dostlarıyla birlikte Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda 3.5 milyon TL hesap ödediği iddisı üzerine paylaşım yaptı.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, 500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatı ile Bodrum'a demirleyen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile Marmaris'teki restoranda 100 bin Euro (3.5 milyon TL) hesap ödedi.

T24'te "Jeff Bezos, Datça'daki restoranda 3,5 milyon lira hesap ödedi!" başlığıyla paylaşılan haberi alıntılayan Datça Belediyesi, Jeff Bezos'u "Halk Lokantası"na davet etti.

Datça Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili Bezos, Marmaris'te yediğiniz yemeğin tutarını, sanki Datça'da yemişsiniz gibi yazmışlar. Sizi Belediyemize ait Halk Lokantası'nda misafir etmek ve gerçek Türk Mutfağı'nı tattırmak isteriz. Datça Bademli Damat Tatlımızın tadına doyamayacağınıza eminiz" ifadeleri yer aldı.