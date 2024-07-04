Jeff Bezos, 5 milyar dolarlık Amazon hissesi satacak

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, rekor seviyenin görüldüğü gün Amazon'un hisselerini satmayı planladığını açıkladı. Toplam satış yaklaşık 5 milyar dolar olacak.

CNBC-e'nin haberine göre şubat ayında 8,5 milyar dolarlık hisse satan Bezos'un toplam satışı 13,5 milyar doları bulacak.

Bezos, satıştan sonra yaklaşık 912 milyon Amazon hissesine veya şirketin yüzde 8,8'ine sahip olacak. Amazon sözcüsü, en son satışlarla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Amazon hisseleri rekor kırdı

Amazon'un hisseleri, 200 doları görerek halka arzından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 32 artış gösterdi.