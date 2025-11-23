İtalya Başbakanlığı'ndan, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin hem ikili düzeyde hem de NATO çerçevesinde taşıdığı önem ele alındı.

Meloni ve Erdoğan, NATO içerisindeki Türkiye-İtalya işbirliğinin stratejik değerine vurgu yaptı. Liderler ayrıca Ukrayna’daki savaş ve Orta Doğu’daki gelişmeler başta olmak üzere küresel krizleri kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Görüşmede, stratejik sektörlerde devam eden güçlü ekonomik büyüme ortamında, Roma ile Ankara arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde ortak irade ortaya konuldu.