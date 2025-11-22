İtalya Savunma Bakanı Crosetto: ABD’nin Ukrayna planı Kiev için çok ağır

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak üzere gündeme getirdiği 28 maddelik planın, Kiev açısından "çok ağır olduğunu ve asla kabul edilemeyecek maddeler içerdiğini" söyledi.

Crosetto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Ukrayna'ya yönelik barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Crosetto, hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın bu plan hakkında konuştuğunu ve düşündüğünü belirtti.

Crosetto, "Planın Ukrayna açısından çok ağır olduğunu ve asla kabul edilemeyecek maddeler içerdiğini düşünüyorum ancak bunu hepimizin arzuladığı ve hiç durmadan çaba göstermemiz gereken bir müzakerenin başlangıç noktası olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Trump'ın gümrük vergileri, Gazze ve farklı pek çok senaryoda kendilerine hangi taktiği izlediğini gösterdiğini belirten Crosetto, şunları kaydetti:

"Kışkırtıyor, yumuşatıyor, zorluyor. Bir gün okşuyor, ertesi gün tokatlıyor. Haftalarca petrol kozunu kullanarak Rusya üzerinde baskı kurdu ve şimdi ona içine sıkıştığı çıkmazdan bir çıkış yolu sunuyor. Bu yüzden diğer ülkelere, Avrupa'ya veya uluslararası topluma bu 28 madde hakkında ne düşündüklerini sormak yanlış. Kimsenin konuşmaması ama herkesin savaşın sona ermesini sağlayacak, Ukrayna'ya güvenli bir gelecek sunacak ve savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimalini ortadan kaldıracak, tüm taraflarca kabul edilebilir 28, 25 ya da 32 madde oluşturmak için çalışması doğrudur."

Söz konusu planı değerlendirmekle ilgilenmediğini vurgulayan Crosetto, "Son 24 saatte 1000'den fazla insan, Rus ve Ukraynalı öldü. Önceki 24 saatte olduğu gibi ve muhtemelen gelecek 24 saatte de öyle olacak. Belki de bu kusurlu plan bize deneme fırsatı veriyor. Onu adil ve mümkün kılmak için çalışalım." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Güney Afrika'da G20 Liderler Zirvesi’ne katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de burada yaptığı konuşmada, İtalya olarak Ukrayna'da adil bir barışa ulaşılması için Avrupalı ​​ve Amerikalı ortaklarıyla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Trump yönetimince hazırlanan Ukrayna-Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu.

Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşa son verebilecek ABD'nin "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.