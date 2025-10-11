İtalya, savunma bütçesini 14 milyar dolar artıracak

İtalya, savunma harcamalarını NATO’nun belirlediği seviyeye çıkarmak için ulusal bütçesinde ciddi bir artış yapılmasını gündeme aldı.

Hazırlanan rapora göre ülkenin savunma bütçesinin yaklaşık 14 milyar dolar (585 milyar 872 milyon TL) artırılması öngörülüyor. Bu kapsamda National Escape Clause (NEC) adı verilen özel bir mali mekanizma devreye sokulacak.

NATO kurallarına göre üyeler, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2’sini savunmaya ayırmak zorunda. İtalya, bu orana ulaşamaması halinde NEC’i devreye sokabilecek.

"Güvenlik yükünü paylaş"

NATO üyeleri, bu yaz Washington yönetiminin baskısıyla savunma bütçelerini artırma kararı almıştı. ABD, Avrupa ülkelerinin “güvenlik yükünü paylaşması” gerektiğini vurguluyor. Rusya’nın üç yılı aşkın süredir Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş ise bu baskıyı hızlandırdı.

İtalya da diğer NATO ülkeleriyle birlikte askeri yatırımlarını yükseltme eğiliminde. Brüksel ve Washington, Roma yönetiminden taahhütlerini netleştirmesini bekliyor.

Hava savunmasının yıldızı: Eurofighter Typhoon

Bütçe artışı tartışılırken, İtalya’nın mevcut hava savunma kapasitesi de dikkat çekiyor. Ülkenin en güçlü unsurları arasında Eurofighter Typhoon ve F-35 Lightning II savaş uçakları yer alıyor.

İtalya; Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve İspanya ile birlikte Soğuk Savaş yıllarında geliştirilen “Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı Programı”na öncülük etti. İlk Typhoon teslimatı 2000’li yılların başında gerçekleşti.

Uçak, dört katmanlı fly-by-wire kontrol sistemiyle dengeli bir uçuş sağlıyor. EJ200 motorları sayesinde Mach 2.35 hızın üzerine çıkabiliyor. CAPTOR-E AESA radarı, PIRATE kızılötesi sistemi ve PRAETORIAN elektronik savunma altyapısıyla donatılmış durumda.

13 silah istasyonuna sahip Typhoon, hem Meteor ve AMRAAM gibi havadan havaya, hem de Brimstone gibi havadan karaya füzeleri taşıyabiliyor.