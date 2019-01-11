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İtalya, Suriye'de yeniden büyükelçilik açmayı düşünüyor

İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi, Suriye’de yeniden büyükelçilik açmayı düşündüklerini açıkladı.

İtalya, Suriye'de yeniden büyükelçilik açmayı düşünüyor
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İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, ülkesinin Suriye’de yeniden büyükelçilik açmayı düşündüğünü söyledi.

Milanesi, "Açılıp açılmayacağını, açılacaksa da ne zaman açılacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Suriye'deki durumun daha da normalleşmesinin çok önemli olduğunu belirten Milanesi, henüz işlerin bu yönde hızlanmadığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn, aralık ayının sonunda Suriye'de 7 yılın ardından büyükelçiliklerini yeniden faaliyete geçirerek Suriye ile normalleşme yoluna gitmişlerdi.

Bu gelişmelerle birlikte, Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden davet edilmesi çalışmalarının da sürdüğü, Arap Birliği'ne üye birçok ülkenin Suriye'nin yeniden birliğe dahil olması için çaba harcadığı bildiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Mısır, Suriye'ye birliğe yeniden katılması için hazırlık yapması çağrısında bulunmuştu.

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