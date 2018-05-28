İtalya'da hükümet kurma çalışmaları çöktü

28 Mayıs 2018

İtalya'da son aşamasına gelinen hükümet kurma çalışmaları, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın euro karşıtlığıyla bilinen ekonomi bakanı adayını veto etmesi üzerine çöktü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, iktidara gelmek üzereyken Mattarella'nun vetosu ile karşılaşan 5 Yıldız Hareketi ve Lig partileri duruma sert tepki gösterirken, Cumhurbaşkanının azledilmesi ve yeniden seçimlere gidilmesi talepleri dahi dile getiriliyor.

İtalya anayasasına göre cumhurbaşkanının hükümet üyelerini veto etme hakkı bulunuyor.

İtalyan basını ise devletin zirvesinde yaşanan gerilimi "görülmemiş bir kriz" diye tanımlıyor.

Moody's, kredi notunu izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunu olası indirim için izlemeye aldı.

Moody's'den yapılan açıklamada, ülkenin kredi notu 'Baa2' olarak korunduğu, ancak indirim için izlemeye alındığı belirtildi.

Kredi notunun olası indirim için izlemeye alınma nedenleri yeni koalisyon hükümetinin mali planları göz önüne alındığında, ülkenin mali gücünde bir maddi zayıflama riski ve yapısal reform çabasının durma riski ile 2011 yılında uygulanan emeklilik reformları gibi geçmiş reformlar tersine dönmesi gösterildi.

İtalya'nın kredi görünümünün Ekim 2017'de "negatif" seviyesinde teyit edildiğinin belirtildiği açıklamada, notla ilgili hassasiyetin yüksek kamu borcundan kaynaklandığının altı çizildi.