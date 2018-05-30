İtalya'da hükümet müzakerelerinde ikinci şans

30 Mayıs 2018

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, aşırı sağcı Lig partisi ile ilk hükümet kurma girişimi Ekonomi Bakanı adayına koyulan veto sebebiyle çöken 5 Yıldız Hareketi (M5S) kabine listesini yenileyip tekrar müzakerelere başlamak istedi.

Ülke siyasetinde yaşanan bu yeni gelişme karşısında, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve teknokrat hükümeti kurması için görevlendirdiği Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masasının eski şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli'nin mevcut durumun üzerlerinde daha fazla baskı oluşturmaması için bekleyecekleri görüşü ön plana çıktı.

Haberlerde, Cottarelli'nin "işleri yavaşlatmak" konusunda Cumhurbaşkanı Mattarella ile mutabık kaldığı belirtildi.

Öte yandan Matteralla'nın, M5S'nin lideri Luigi Di Maio ile yaptığı görüşme sonrasında kendisine getirilen teklifi "çok dikkatli bir şekilde" ele alacağı kaydedildi.

M5S, kabinede Ekonomi Bakanı olarak düşünülen ve Mattarella'nın daha önce euro ile ilgili eleştirel tutumu nedeniyle veto ettiği ekonomist Paolo Savona’yı muhtemel hükümette başka bir pozisyona yerleştirmek istediği, Lig'in ise Savona'yı aynı görevde tutmakta ısrar ettiği görüşleri ortaya atılıyor.

İtalya’da hükümet çıkmazı

4 Mart’ta yapılan seçimlerden sonra siyasi partilerin birbirlerini veto etmesiyle geçen 67 günlük belirsizliğin ardından Lig, merkez sağ ittifakı içindeki müttefiki Forza Italia'nın geri çekilmesiyle birlikte M5S'yle hükümet müzakerelerine başlamıştı.

Taraflar, İtalya’nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele, göç ve Müslümanlara yönelik sert politikaların yer aldığı bir hükümet programında anlaşmıştı.

Mattarella, geçen hafta tarafların ortak başbakan adayı olarak belirlediği hukuk profesörü Giuseppe Conte'ye hükümeti kurma görevini vermişti. Conte, Mattarella'nın kabinede ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı "euro ile ilgili eleştirel tutumu" nedeniyle veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevini iade etmişti.

M5S ve Lig, Savona'nın vetosunun üzerine, euro para biriminden ayrılmak gibi bir düşünceleri bulunmadığının altını çizmişti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, çöken siyasi hükümet müzakerelerinin ardından teknokrat hükümet kurması için Cottarelli'yi görevlendirmişti. Bu duruma büyük tepki gösteren M5S, Mattarella'nın "siyasi hükümetin kurulması sürecine kesin müdahalesi gerekçesiyle suçlanması ve azledilmesini" savunmuştu.

Ancak dün Napoli'de seçmenleriyle mitingde bir araya gelen Di Maio, Cumhurbaşkanı Mattarella'ya yönelik "suçlama ve azletme" isteğinden Lig'in desteklememesi sebebiyle vazgeçtiğini söylemişti.

Bu arada, Lig'in merkez sağ ittifakı içindeki müttefiklerinden aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi, Lig-M5S hükümetini destekleyeceğini ve parlamentodaki çoğunluğu güçlendireceğini açıklamıştı. Bunun üzerine M5S, ikinci Lig-M5S hükümet müzakereleri için Mattarella'ya gideceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA