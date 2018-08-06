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İtalya'da korkutan patlama

İtalya'nın Bologna kentinde havalimanına yakın bir otoyolda patlama oldu. Kazaya karışan bir tankerin patlaması sonrası büyük bir yangın çıktığı belirtiliyor.

İtalya'da korkutan patlama
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İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde havalimanına yakın bir otoyolda büyük bir patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklar patlamanın kazaya karışan bir tankerin alev alması sonucu meydana geldiğini belirtiyor.

Patlama sonrası itfaiye ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yangın sonrası otobanda uzun kuyruklar oluştu. Yangın havalimanı trafiğini etkileyip etkilemediği de henüz bilinmiyor.

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