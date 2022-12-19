İtalya'da ödeme kolaylığı sağlayacak düzenleme rafa kaldırıldı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, mal ve hizmet alımlarında perakendecilere 60 avroya kadar olan tutarlarda kartla ödeme yapılmasını reddetme imkanı tanıyan düzenleme, Avrupa Birliği'nden (AB) İtalyan hükümetine gelen eleştiriler sonrası hükümet tarafından taslaktan çıkarıldı.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan düzenlemenin parlamento gündeminde görüşülen bütçe taslağından çıkarılması, perakendecilerin kahve gibi küçük şeyler için bile olsa kartları reddetme ve nakit talep etme hakkına sahip olmayacağı anlamına geldiği belirtildi.

Bankacıların yararına olduğunu savunuyordu

Başbakan Giorgia Meloni, partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) eylül sonunda zaferle çıktığı seçimlerden önceki kampanya döneminde, kartla ödemenin reddedilmesi halinde perakendecilere ceza öngören düzenlemenin bankacıların yararına olduğunu savunuyordu.

'Vergi kaçakçılığına yol açabilir' eleştirisi

Muhalefet partileri ve İtalya Merkez Bankası'ndan ise kartla ödemeleri reddedenlere ceza verilmesini öngören düzenlemenin 60 avroya kadar esnetilmesinin vergi kaçakçılığına yol açabileceği eleştirileri gelmişti.