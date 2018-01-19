İtalya'da sağ partilerden ortak manifesto

19 Ocak 2018

İtalya'da 4 Mart'ta yapılacak parlamento seçimleri öncesi, eski Başbakan Silvio Berlusconi ve sağcı müttefikleri anlaşarak, vergileri düşürme ve emekli maaşlarında reform vaadiyle ortak bir manifesto hazırladı.

Twitter üzerinden "Birlik olursak kazanırız" mesajı veren Berlusconi, göçmen karşıtı Kuzey Birliği partisi lideri Matteo Salvini ve milliyetçi İtalya'nın Kardeşleri partisinin başkanı Giorgia Meloni ile bir seçim programı imzaladıklarını duyurdu.

Kamuoyu yoklamaları, sağ ittifakın parlamentoda en çok sandalyeyi kazanacağını ancak salt çoğunluğa ulaşamayacağını gösteriyor.

Üç lider, vergide tek ve düz bir oran getiren sistemi desteklediklerini söylemişlerdi. Kuzey Birliği vergi oranının yüzde 15'te sabitlenmesini, Berlusconi ise yüzde 20 ile 25 arasında belirlenmesini istiyor. Şimdiki azami vergi oranı yüzde 43.

Berlusconi: İtalya'yı yeniden yönetmeye hazırım

Berlusconi, dün yaptığı açıklamada, İtalya'yı yeniden yönetmeye hazır olduğunu ancak bunun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında verdiği kamu görevi yasağını kaldırması gerektiğini söyledi.

Ancak böyle bir kararın Mart ayındaki seçimlerle yetişmesi mümkün görülmüyor.

81 yaşındaki Berlusconi, 2013 yılında vergi sahtekarlığından hüküm giyerek Senato üyeliğinden çıkarılmış ve 2019 yılına kadar kamu görevinden yasaklanmıştı.

Kaynak: Reuters