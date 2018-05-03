İtalya'da siyasi istikrarsızlık sürüyor

03 Mayıs 2018

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin büyük ortağı ve seçimlerden üçüncü sırada çıkan Demokrat Parti'nin (PD) geçici lideri Maurizo Martina, yönetim kurulu toplantısında, parti yönetimine "PD ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında hükümet kurma girişiminin sona erdiğini" açıkladı.

PD'nin merkez sağ ittifakı veya aşırı sağcı Lig partisi liderliğindeki bir hükümeti desteklemesinin "imkansız" olduğunu söyleyen Martina, seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı İtalya'nın erken seçim riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 Mayıs Pazartesi günü hükümetin kurulmasına ilişkin müzakerelere devam edeceği ve hem siyasi taraflarla hem de Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi başkanlarıyla aynı gün görüşeceği kaydedildi.

Hükümet kurma çabaları

Cumhurbaşkanı Mattarella, nisan ayının ilk iki haftası hükümet kurma görevini vereceği tarafı belirlemek için meclisteki siyasi partilerle birinci ve ikinci tur görüşmeler yapmıştı. Mattarella, görüşmelerin sonucunda siyasi tarafların hükümetin kurulmasına ilişkin herhangi bir gelişme kaydetmediğini dile getirmişti.

Mattarella, nisan ayının üçüncü haftası Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi merkez sağ ile 5 Yıldız Hareketi arasında hükümet kurma olasılığı olup olmadığını belirlemesi için görevlendirmişti ancak Casellati temaslarından bir sonuç alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, geçen hafta da sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi ile mevcut hükümetin büyük ortağı merkez sol görüşlü Demokrat Parti arasında hükümet kurma ihtimali olup olmadığını belirlemesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'yu görevlendirmişti. Fico, Mattarella'ya temasları sonucunda taraflar arasında diyaloğun başladığını ve kesin sonucun PD yönetim kurulu toplantısının ardından belli olacağını bildirmişti.

Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı M5S seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak mecliste en fazla milletvekiline sahip siyasi parti oldu.

Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı Lig, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı Forza Italia (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu merkez sağ ittifakı ise toplamda yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıktı.

Kaynak: AA