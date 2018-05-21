İtalya'da yeni hükümet listesi hazır

21 Mayıs 2018

İtalya'da önceki haftadan beri aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında devam eden hükümet müzakerelerinin sonucunda ortaya çıkan hükümet programı, kabine listesiyle birlikte bugün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunulacak.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına iktidar olmaya yetecek oyu alamadığı seçimlerin ardından geçen haftadan beri müzakerelere devam eden Lig ve M5S, hükümet programı ve kabine listesi konusunda anlaşmaya vardı.

Taraflar, seçmenlerinin de yüzde 90'ın üzerinde onay verdiği hükümet programıyla kabine listesini bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunacak.

Lig ve M5S'nin son halini verdiği hükümet programı önce cuma günü internet sitesi üzerinden M5S üyelerinin oyuna sunulmuştu. Aynı gün sona eren ve yaklaşık 45 bin kişinin katıldığı oylamada hükümet programı, yüzde 94'ün üzerinde "evet" oyu almıştı.

Pazar günü de Lig partisinin seçmenlerinin fikrine danışmak için hafta sonu ülke çapında kurduğu stantlarda yaptığı oylama sona erdi. Oylamaya katılan yaklaşık 215 bin Lig seçmeni, yüzde 91 oy oranıyla hükümet programına onay verdi.

Programda iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve 2011 yılında "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi gibi noktalar yer alıyor.

Bu arada Lig lideri Matteo Salvini ile ve M5S lideri Luigi Di Maio, hafta sonu yaptıkları görüşmelerde kabine listesi konusunda da anlaşmaya vardı. ANSA ajansının parlamento kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakanlık için Floransa ve Luiss üniversitelerinde özel hukuk profesörlüğü yapan Giuseppe Conte ismi düşünülüyor.

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Kaynak: AA