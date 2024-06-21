İtalya'daki alüminyum-çelik fabrikasında patlama!

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerden 5'inin vücudunda ciddi düzeyde yanıklar olduğu kaydedildi.

Bolzano Özerk Yönetim Vilayeti Başkanı Arno Kompatscher, fabrikadaki patlamanın çok ciddi bir kaza olduğunu ve olayın nasıl meydana geldiğini anlamaya çalıştıklarını söyledi. Fabrikadaki patlamayla ilgili Bolzano Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, patlamanın neden kaynaklandığının tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Sendikadan grev kararı

Öte yandan, metal işletme sendikaları da olay nedeniyle 24 Haziran Pazartesi günü greve gitme kararı aldı. Sendikalar, iş güvenliğinin çalışma hayatında öncelikli konu olması gerektiğini savunuyor. Ülkede geçen yıl iş kazaları sonucunda 1040 işçi hayatını kaybetmişti.