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İtalya'dan Apple ve Samsung'a soruşturma

İtalya hükümeti, Apple ve Samsung'un yazılım güncellemelerini mobil telefonlarını yavaşlatmak ve müşterileri yeni telefonlar almaya zorlamak için kullandıkları yönündeki iddialarla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İtalya'dan Apple ve Samsung'a soruşturma
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İtalya, Apple ve Samsung'un yazılım güncellemelerini mobil telefonlarını yavaşlatmak için kullandıkları yönündeki iddialarla ilgili bir soruşturma başlattı.

İtalya'nın rekabet kurumu, Apple ve Samsung'un müşterilerini güncellemelerin telefonlarının performansı üzerinde negatif bir etkiye sahip olacağı konusunda bilgilendirmediğini belirtti.

Yapılacak soruşturma sonunda suçlu bulunmaları halinde Apple ve Samsung, milyonlarca euro ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Apple özür dilemişti

Samsung ve Apple ise soruşturmaya ilişkin açıklama yapmadı.

Eski model iPhone'ları yavaşlattığını kabul eden Apple, yayınladığı açık mektupla müşterilerinden özür diledi ve 2018'de eski model iPhone bataryalarını indirimli olarak değiştireceğini açıkladı.

Buna karşın Apple birçok davayla karşı karşıya kalmıştı.

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Samsung İtalya Apple

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