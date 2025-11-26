İtalya'dan Meta'ya AI soruşturması: WhatsApp entegrasyonu mercek altında

İtalya Rekabet Otoritesi (AGCM), Meta Platforms'un WhatsApp hizmetinde yapay zekâ araçlarını kullanarak pazar hakimiyetini kötüye kullandığı iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmanın kapsamını genişlettiğini açıkladı. Düzenleyici kurum, temmuz ayında başlayan incelemenin yeni veriler ışığında genişletildiğini duyurdu.

AGCM, 15 Ekim'de duyurulan yeni WhatsApp Business Solution koşullarının ve Meta AI etkileşim araçlarının platforma entegre edilmesinin, yapay zekâ sohbet robotları pazarında çıktı miktarını, pazar erişimini ya da teknik gelişimi sınırlayabileceğini belirtti. Bu nedenle rekabeti etkileyebilecek olası risklerin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Geçici önlemler gündeme gelebilir

Kurum ayrıca, söz konusu WhatsApp iş çözümleri şartları ve Meta AI araçlarının entegrasyonu konusunda geçici önlemlerin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

İtalya rekabet otoritesinin Meta'ya yönelik soruşturması ilk olarak temmuz ayında başlatılmıştı.