İtalyan Spor Otomobil üreticisi Ferrari’den Vision Gran Turismo

Ferrari tarafından geliştirilen ilk konsept otomobil Vision Gran Turismo, Gran Turismo 7’de yolların hâkimi oluyor. Projenin üzerinde uzun soluklu çalışma gerçekleştiren Ferrari Geliştirme Ekibi ayrıca bu sürecin The Story başlığıyla yapım hikayesini internet üzerinden yayınlıyor.

Ferrari Vision Gran Turismo Monte Carlo’daki Gran Turismo Dünya Finallerinde tanıtıldı ve 23 Aralık’tan itibaren GT7’de kullanılabiliyor. Sanal otomobil, Ferrari tarafından patentli olarak üretildi. Aerodinamik tasarımının yansıttığı dış görünümünün etkileyici devamı iç kokpit ve yan bölmelerde de devam ediyor.