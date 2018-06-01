İtalya’nın yeni hükümeti yemin etti

01 Haziran 2018

İtalya’da 4 Mart’ta yapılan seçimlerden sonra ancak kurulabilen yeni hükümet bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende yemin etti.

Seçimlerde en çok oyu alan, sistem karşıtı ve popülist Beş Yıldız Hareketi ve göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan Lig Partisi, hukuk profesörü Giuseppe Conte'nin başbakanlığı altında yeni hükümeti kurdu. İki parti lideri de Başbakan Yardımcısı görevine atanırken Lig Partisi lideri Matteo Salvini ayrıca İç İşleri Bakanı, Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi di Maio ise ayrıca Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı oldu.



Avrupa’yı endişelendiren koalisyon

AB ve Euro karşıtlıkları ile bilinen iki partinin İtalya’da hükümet kurması Avrupa’da endişe yaratmaya başladı. İki partinin hükümet ilk hükümet kurma girişimleri Ekonomi Bakanlığı'na Euro bölgesine karşı görüşleriyle tanınan Paolo Savona'yı getirmek istemeleri üzerine, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından durdurulmuştu. Süreçte iki parti de geri adım atmayınca Cumhurbaşkanı görevi teknik bir hükümete verme kararı almıştı.

Koalisyon, siyasi krizi veto edilen Savona'yı AB İşleri Bakanlığı'na getirerek aşmış ve cumhurbaşkanından bir kez daha görev istemişti. Ülkeyi seçime götürmesi beklenen teknik hükümet, görevlerini iade edince, Beş Yıldız-Lig koalisyonu yeni hükümeti kurulabimişti. İki parti vergi ve emeklilik reformlarının yansıra yoksullara mali yardım vadeden 57 sayfalık bir hükümet planı sözleşmesi imzalamışlardı.

Yeni hükümetin bakanları ise şu şekilde:

“Dışişleri Bakanı: Enzo Moavero Milanesi

Adalet Bakanı: Alfonso Bonafede (M5S)

Ekonomi Bakanı: Giovanni Tria

Savunma Bakanı: Elisabetta Trenta (M5S)

Avrupa Birliği Bakanı: Paolo Savona

Parlamento ile İlişkiler Bakanı: Riccardo Fraccaro (M5S)

Kamu Yönetimi Bakanı: Giulia Bongiorno (Lig)

Tarım Politikaları ve Orman Bakanı: Gian Marco Centinaio (Lig)

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı: Danilo Toninelli (M5S)

Çevre Bakanı: Sergio Costa

Sağlık Bakanı: Giulia Grillo

Eğitim Bakanı: Marco Bussetti (Lig)

Kültür Bakanı: Alberto Bonisoli (M5S),

Güneyden Sorumlu Bakan: Barbara Lezzi

Bölgesel İşler Bakanı:Erika Stefani (Lig)

Aile ve Engellilerden Sorumlu Bakan: Lorenzo Fontana (Lig)”

Kaynak: İHA