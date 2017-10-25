Japon hükümeti vergi teşviklerini artıracak

25 Ekim 2017

Japon hükümeti, şirketleri çalışanların ücretlerini artırma yönünde cesaretlendirmek için vergi teşviklerini uzatmayı ve genişletmeyi değerlendiriyor.



Japonya'da şirketlere ücretleri artırmaları için hali hazırda sağlanmakta olan teşvikler Mart 2018'de sona erecek. Hükümetin hem bu teşvikleri devam ettirmek hem de genişletmek istediği ifade ediliyor.

Japon hükümeti, ekonomik aktivitenin ve enflasyonun hızlanması için şirketlerin ücretleri artırmasını istiyor.



Ağustos ayında Japonya'da toplam nakit ücretler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı. Ancak enflasyondan arındırıldığında ücretler yüzde 0,1 geriledi.