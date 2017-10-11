Japon Kobe Steel'e 'sahtekarlık' soruşturması

11 Ekim 2017

Japon iş dünyası gazetesi Nikkei, Kobe Steel Ltd şirketinin bir yan kuruluşunun, veri sahtekarlığı yaptığının belirlendiğini duyurdu. Japonya'nın üçüncü büyük çelik üreticisi olan Kobe Steel, hafta sonunda da alüminyum ve bakır ürünlerinin müşteri spesifikasyonlarına uygun olduğu yolundaki verilerinin uydurma olduğunu itiraf etmişti.

Japon imalat sektöründe şok etkisi yapan bu açıklamaya konu olan parçalar otomobiller, uçaklar ve uzay roketlerinde kullanılıyor.

Nikkei'nin haberinde ise, Kobe Steel ve diğer üreticilerin ürünlerini kontrol eden Kobelco Research adlı yan kuruluşunun, yarı-iletken malzemeleri kontrolden geçirmeden müşterilere sevk ettiği bildiriliyor.

Ana şirket ve yan kuruluşun sözcüleri, Kobelco hakkında soruşturma yapıldığını söylediler.

Kaynak: Reuters