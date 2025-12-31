Google Haberler

Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaletinin Noda bölgesinin doğusunda, kıyıya 91 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.

Derinliği 19 kilometre olarak kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin şiddetini 5,7 olarak açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar