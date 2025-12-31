Meksika, Çin dahil birçok ülkeye gümrük vergisini artırıyor

Meksika'nın, Çin dahil serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal edilen yüzlerce ürüne yüzde 35'e varan ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararı, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan kararnameyle, Çin başta olmak üzere Hindistan, Güney Kore, Tayland ve Endonezya gibi Asya ülkelerinden yapılan ithalata ek vergi getirilmesi resmileştirildi. Düzenleme kapsamında söz konusu ülkelerden gelen çok sayıda ürüne yüzde 35'e kadar gümrük vergisi uygulanacak.

Karar 1400'ü aşkın ürünü kapsıyor

Karar, otomotiv, tekstil, hazır giyim, plastik, çelik, beyaz eşya, alüminyum, oyuncak, mobilya, ayakkabı, deri ürünleri, kâğıt, karton, motosiklet ve cam gibi sektörlerde toplam 1400'ü aşkın ürünü kapsıyor. Yetkililer, düzenlemenin özellikle tekstil, çelik ve otomotiv gibi hassas alanlarda yaklaşık 350 bin kişilik istihdamı korumayı hedeflediğini belirtiyor. Adımın, Meksika ekonomisinin stratejik sektörlerinde "egemen, sürdürülebilir ve kapsayıcı yeniden sanayileşmeye" katkı sağlaması amaçlanıyor.

Meksika, söz konusu ek gümrük vergisi artışlarını 11 Aralık'ta onaylamış, hükümetin sunduğu teklif Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra Senato'da kabul edilmişti. Claudia Sheinbaum, vergi artışlarının "yerli üretimi desteklemek için gerekli" olduğunu vurgularken, Çin karara tepki göstermişti.