Japonya ve Meksika, Hint-Pasifik'teki zorluklara karşı iş birliği yapacak

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Mexico City ziyaretinde Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Japon hükümetinin açıklamasına göre iki Dışişleri Bakanı, hukuka dayalı uluslararası düzenin korunmasının önemine yönelik fikir birliğine vardı.

Bakanlar, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iki ülkenin, yakın ikili iş birliği yürütmesine yönelik mutabakata vardı.

Hayaşi ve Ebrard, iki ülkenin, Trans-Pasifik Ortaklık (TPP) anlaşması kuralları ile piyasaya erişim standartlarını sürdüreceklerini teyit etti.

Bakan Hayaşi görüşmede, Kuzey Amerika ülkesinde faal Japon firmaların iş ortamlarının iyileştirilmesine yönelik talepte bulunduğu bildirildi.

Resmi Kyodo ajansına göre Meksika, Japon firmaların, çok sayıda fabrikayla, Latin Amerika ülkelerine açılan ticari üssü olarak nitelendiriliyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığına göre Meksika sonrası Japon Bakan sırayla Ekvador, Brezilya, Arjantin ve ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek.