Japonya'da 2 yıllık büyüme süreci sona erdi

16 Mayıs 2018

Japonya ekonomisinde 1980'lerden bu yana en uzun ekonomik büyüme dönemi olan iki yıllık büyüme süreci sona erdi.

BBC'nin aktardığı habere göre, Japonya ekonomisinde yılın ilk çeyreğinde küçüldü. Resmi verilere göre dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya, yıllık bazda yüzde 0,6'lık bir küçülme yaşadı. Beklentiler, küçülmenin yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.

Uzmanlar, Ocak-Mart dönemindeki özel tüketim ve sermaye harcamalarındaki yavaşlamanın ekonominin küçülmesinde etkili olduğunu belirtti. Geçen yılın aynı çeyreğinde ülke ekonomisinde yüzde 0,1'lik bir büyüme kaydedilmişti.

Özel tüketim Japonya'daki ekonomik faaliyetlerin yüzde 60'ını oluşturuyor, ancak ülke aynı zamanda diğer ürünlerin yanı sıra elektronik ürün ihracatına da bağımlı.