Japonya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor: Kritik 72 saat doldu

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Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e çıktı.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Kumamoto Eyalet Valiliği yetkilileri, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kritik 72 saat sona erdi

Afetlerde enkaz altında kalanların kurtarılması açısından kritik kabul edilen ilk 72 saatlik süre, yerel saatle 16.27'de, Türkiye saatiyle 10.27'de doldu.

Çatısı ve duvarları çöken Aeon Mall alışveriş merkezi ile bacası yıkılan Nippon Paper Industries fabrikasının da aralarında bulunduğu tüm enkaz alanlarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan altı kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Binlerce haneye su ve elektrik verilemiyor

Depremin ardından 80 bin haneye su, 4 bin 500 haneye ise elektrik ulaştırılamıyor. Sağlık Bakanlığı, bölgedeki 53 sağlık tesisinde su veya elektrik kesintilerinin devam ettiğini açıkladı.

Kumamoto Eyalet Valiliği tarafından oluşturulan tahliye merkezlerinde 9 binden fazla kişinin barındığı bildirildi.

Eyalet genelinde büyük hasar oluştu

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre deprem, 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de Uki ve Hikawa bölgelerinde meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı; yangınlara, bina hasarlarına, yol ve köprülerde çökmelere yol açtı.

Kumamoto'da Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem riskinin en yüksek olduğu ülkeler arasında bulunan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan “Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde yer alıyor.